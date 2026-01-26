きのう、山形県河北町のスーパーで即席カップめん４個を盗んだとして、５８歳の男が現行犯逮捕されました。 窃盗の疑いで現行犯逮捕されたのは、河北町谷地に住む自営業の男(58)です。 警察によりますと、男はきのうの午後４時４２分ごろ、河北町谷地のスーパーで、即席カップめん４個（販売価格合計８５５円）を盗んだ疑いがもたれています。 男は被害を確認した警察に現行犯逮捕されました。