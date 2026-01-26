大阪市で風俗スカウトグループの関係先を家宅捜索中に捜査対象の男性を殴打したとして、特別公務員暴行陵虐致傷罪などに問われた大阪府警捜査4課の元巡査部長の男に大阪地裁は26日、拘禁刑2年6月、執行猶予3年の判決を言い渡した。