軍事政権下のミャンマーで行われている2021年のクーデター以降初の総選挙で、全ての投票日程が終了しました。すでに国軍系の議席数は過半数に達しています。【映像】ミャンマーで行われている総選挙の様子25日、ミャンマーで5年ぶりとなる総選挙の3回目の投票が行われました。投票は去年末から段階的に実施されていて、今回が最後の投票となります。民主派政党は実質的に排除され、国軍系の勝利が確実な「見せかけの選挙」と