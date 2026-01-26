トルコにある屋外駐車場で、隣接する建物の壁が崩落し、駐車中の車を直撃する瞬間がカメラに捉えられた。複数の車ががれきの下敷きとなり、車体が大きく損傷するなどの被害が確認された。現地メディアによると、壁が崩壊した原因は強風とみられているという。壁が崩壊…下敷きになった車たちトルコの屋外駐車場で、思わず目を疑う瞬間をカメラが捉えていた。隣接する建物の壁が突然崩落し、止めてあった車に直撃した。この事故で車