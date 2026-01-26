優れた文化芸術活動で地域文化の向上に貢献した個人や団体に贈られる「三十三ふるさと三重文化賞」の表彰式が24日、三重県松阪市で開かれました。表彰式では、三十三ふるさと文化財団の道廣剛太郎理事長があいさつしたあと、今年の受賞者3人に表彰状を手渡し、長年の活動と文化向上への貢献を称えました。美術部門（日本画）天野澄子さんは「こんな大きな賞をいただくとは思っていなかったので、家族と先生方、教室のみなさま、す