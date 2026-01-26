26日の「文化財防火デー」を前に24日、三重県亀山市の関神社で火災を想定した消防訓練が行われました。文化財防火デーは1949年、奈良県の法隆寺で発生した火災を受けて制定されたもので、毎年、全国各地で文化財の防火活動が行われています。訓練は、伝統的な街並みが保存されている関宿の「関神社」で行われ、消防団や地元住民など約50人が参加。火災を発見した住民が発生した場所や建物などを正確に伝える通報訓練や、神社の中に