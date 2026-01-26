国内ラグビー最高峰リーグワンの第6節が24日行われ、三重ホンダヒートが浦安D−Rocksを逆転で下し、今シーズンの初勝利をあげました。三重ホンダヒートは、スクラムハーフ土永の連続トライで前半、逆転に成功し、後半も3つのトライを決めて、32対23で今シーズンの初勝利をあげました。三重ホンダヒートの次の試合は2月7日に栃木県で行われ、東芝ブレイブルーパス東京と対戦します。