今年3月に三重県立高校を卒業予定の生徒の就職内定率は、12月末時点で96.2％で人手不足を背景に高い水準を維持しています。県教育委員会によりますと、今年3月に県立高校を卒業予定の生徒の内、就職を希望している生徒は2857人。12月末時点の内定者は2749人で、内定率は去年の同じ時期を0.8ポイント上回り96.2％となっています。少子化による生徒数の減少と人手不足を背景に高い水準を維持しています。地域別では松阪が98.4％、中