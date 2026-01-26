中日ドラゴンズとナゴヤドームは26日、2026シーズンもバンテリンドーム ナゴヤでの主催試合で、多彩なイベントを開催すると発表した。今シーズンは、中日ドラゴンズ創設90周年の始まりとなる「オープニングシリーズ 2026」、毎年ファンから好評の「ガールズシリーズ 2026」・「竜陣祭 2026」、野球観戦と音楽を融合した進化型フェスとなる「ブルーサマーフェスティバル 2026」などを開催する。シリーズイベントは6回。ワンデーイ