Image: AnnyStudio/Shutterstock この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。2018年1月「あと10年でやってくる？ AIでペットとコミュニケーションをとれる未来！」を掲載しました。タカラトミーのバウリンガルが頭に浮かびますが、テクノロジーは着々と成長し、