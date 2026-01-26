世界で一番有名なペンギン『ピングー』をモチーフにしたカプセルトイ「PINGU シリコンがまぐち」が、1月下旬から、全国のカプセルトイコーナーで順次発売される。【写真】ピンガやロビも愛らしい〜！新作「シリコンがまぐち」全5種■お手入れがしやすいのもポイント今回登場するのは、2025年に誕生45周年を迎えたピングーが、シリコン製のがまぐちになったカプセルトイ。ラインナップには、アルファベットを持ったピングー