全国で相次いだ指示役「ルフィ」らによる一連の強盗事件で、フィリピンを拠点に闇バイトの実行役に犯行を指示したとして、強盗致死などの罪に問われた犯行グループ幹部とされる藤田聖也被告（41）の初公判が東京地裁で開かれ、藤田被告は特殊詐欺に関与した罪については認めた一方、強盗致傷事件などについては起訴内容を一部否認しました。藤田被告は、2023年に東京・狛江市の住宅で、住人の当時90歳の女性が暴行を受け死亡した強