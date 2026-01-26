俳優の谷原章介が２６日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。大相撲に熱中しすぎて髪の毛が染まりすぎたことを明かした。番組の冒頭、谷原は「『サン！シャイン』にも生出演していただいた新大関・安青錦が２場所連続優勝を飾りました」と伝えた。１２勝３敗で熱海富士との優勝決定戦までもつれ込んでの優勝で、谷原は「大混戦ですよ」と語った。谷原は「熱海富士が勝