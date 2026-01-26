サッカーＪ２大宮は２６日、Ｕ―２３日本代表ＤＦ市原吏音（２０）が、海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することとなったことを発表した。今後についてクラブは「正式に決定次第、選手本人のコメントと共に、改めて皆さまへお伝えさせていただきます」と記載したが、オランダ１部ＡＺから獲得オファーを受けたことが明らかになっている。市原は１８７センチのサイズと、足元の技術を兼ね備えた