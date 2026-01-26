オランダ１部フェイエノールトの日本代表ＤＦ渡辺剛（２８）が２５日（日本時間２６日）のヘラクレス戦で負傷交代となった。この日、同ＦＷ上田綺世ととも先発出場した渡辺は、相手選手との競り合いの中で右足首をひねり、後半１８分に交代となった。試合は４―２で勝利した。スポーツ専門サイト「ＥＳＰＮ」オランダ版によると、試合後、渡辺は選手用トンネルで足を引きずって歩いていたという。ロビン・ファンペルシー監督