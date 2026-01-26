人間から必要以上に恐れられ次々に殺された「フクロオオカミ」 【フクロオオカミ DATA】分類：哺乳類絶滅時期：1936年生息地：オーストラリア 家畜を襲うため恐怖の対象に フクロオオカミは見かけも生態もオオカミに似ているものの、分類上は有袋類に属しています。有袋類というのは未熟な状態の子どもを、育児嚢と呼ばれる袋で育てるグループのこと。つまりカンガルーやウォンバットと同じ仲間なのです。