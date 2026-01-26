ロシア・シベリアのノボシビルスク市で21日、ショッピングセンターの屋根が記録的な大雪の重みに耐えきれず崩落する事故が発生した。この事故で1人が死亡、2人が負傷した。当時、市内では観測史上最大となる75センチの積雪を記録していたが、事故の原因は積雪だけでなく、建物が安全基準を満たしていなかったことが判明した。大雪で屋根が崩落する事故が発生極寒の地、ロシア・シベリアでカメラが捉えたのは、突然はがれ落ちる窓ガ