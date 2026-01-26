25日、県内では屋根の雪下ろし中の事故が相次ぎ、4人が大けがをしました。湯沢警察署の調べによりますと、25日午前8時35分ごろ、湯沢市岩崎の72歳の男性が、自宅敷地内のプレハブ小屋の屋根の雪下ろしをしていた際に足を滑らせ、約3メートルの高さから地面に転落しました。男性は、首や背中の骨を折る大けがをしています。また、大館警察署の調べによりますと、25日午前10時50分ごろ、大館市十二所の61歳の男性が、自宅敷地