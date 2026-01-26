株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、可変NDと偏光効果が利用できる2in1フィルター「Nova-Series Variable ND3-32 + CPL」を1月15日（木）に発売した。 これまで、直販サイトで先行販売していた49mmと72mmサイズについて、Amazonおよび量販店での取り扱いを開始。これにより、49～82mmの全8サイズが購入できるようになった。 減光効果が約1.5～5段分の可変NDと、CPLフィルターを1