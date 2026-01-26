¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º vs ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥ºÆüÉÕ¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë³«ºÅÃÏ¡§¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊMinneapolis¡ËºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥º 85 - 111 ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º NBA¤Î¥ß¥Í¥½¥¿¡¦¥Æ¥£¥ó¥Ðー¥¦¥ë¥Ö¥ºÂÐ¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¹¥Æ¥¤¥È¡¦¥¦¥©¥ê¥¢ー¥º¤¬¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊMinneapolis¡Ë