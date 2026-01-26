札幌圏を中心に記録的な大雪に見舞われた影響でJRが運休したほか、新千歳空港ではおよそ7000人が空港で一夜を明かしました。JR北海道は大雪の影響で１月２５日、特急や快速エアポート140本を含む545本が運休しました。（松田カメラマン）「新千歳空港1階の到着口前には、JRの運行再開を待つ人で長い列ができています」新千歳空港は羽田や成田を発着する56便が欠航しました。また、交通機関の乱れの影響で目的地に向かえず空