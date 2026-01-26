初場所で2場所連続2度目の優勝を果たし、記者会見する大関安青錦＝26日、東京都江東区大相撲初場所で2場所連続2度目の優勝を果たした大関安青錦（21）＝本名ダニーロ・ヤブグシシン、ウクライナ出身、安治川部屋＝が千秋楽から一夜明けた26日、東京都江東区で記者会見し「やっとゆっくりできるなという感じ。すごくいい場所だった」と語った。春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）では初の綱とりに挑む。安青錦は12勝