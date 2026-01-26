国公立大の2次試験の願書受け付けが26日、各大学で始まった。受験生は17、18両日に実施した大学入学共通テストの結果を基に志望校を選んで願書を出す。締め切りは2月4日。文部科学省によると、出願を受け付けるのは国立81校の407学部、公立94校の218学部で、募集人員は計約9万7千人。国立46校の137学部、公立25校の58学部は、共通テストの結果で門前払いする「二段階選抜」を予告している。2次試験の日程は前期が2月25日から