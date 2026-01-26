NHK¤Ç25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¤ÎÀé½©³Ú¡Ê¸å5¡¦00¡Ë¤ÎÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬20¡¦1¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬26Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£½Ö´ÖºÇ¹âÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï24¡¦6¡ó¡£¸á¸å5»þ32¡Á33Ê¬¤Ë¡¢°ÂÀÄ¶Ó¤¬Ç®³¤ÉÙ»Î¤È¤ÎÍ¥¾¡·èÄêÀï¤òÀ©¤·¡¢2¾ì½êÏ¢Â³Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£ÂçÁêËÐ¤Î20¡óÄ¶¤¨¤Ï¡¢ºòÇ¯11·î¤Î¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê20¡¦0¡ó¡Ë¤ËÂ³¤­¡¢2¾ì½êÏ¢Â³¡£Àè¾ì½ê¤ÎÂçÂæ¤Ï20Ç¯11·î22Æü¤Î¶å½£¾ì½êÀé½©³Ú¡Ê20¡¦5¡ó¡Ë°ÊÍè¡¢5Ç¯¤Ö¤ê