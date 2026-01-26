Windows Centralは2026年1月19日(米国時間)、「The era of Photoshop may be over, as Adobe stock takes a battering chart decreasing｜Windows Central」において、生成AIがもたらすSaaS企業への影響を解説した。近年はAdobeやSalesforceなどの従来型SaaS企業の市場における苦戦が鮮明になりつつある。原因の1つとしてAIによる産業構造の変革が指摘されており、ビジネスモデルを再考する動きがみられるという。○AIがもたらす従