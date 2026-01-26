アニメ「スポンジ・ボブ」シリーズ最新作『劇場版スポンジ・ボブ呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』の公開日が、エイプリルフールとなる4月1日に決定。『タイタニック』を完全再現した日本版メインビジュアル、山寺宏一のナレーションによる日本版オリジナル予告が解禁されたほか、追加声優キャストとして、浦嶋りんこ、大塚芳忠、森久保祥太郎の出演が発表された。【動画】『劇場版スポンジ・ボブ』日本版オリジナル予告