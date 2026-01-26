巨人に新加入した前ソフトバンク・板東湧悟投手（３０）が２６日、ジャイアンツ球場で初練習を行った。通算１１４登板と１軍経験豊富で、昨季のウエスタン・リーグ最優秀防御率右腕。昨季限りでソフトバンクを自由契約となり、新天地・巨人で育成契約を結び、背番号０５０で再出発していた。今季の現状では、ローテ入りが確定しているのは開幕投手筆頭候補の山崎のみ。その他は横一線で、経験豊富な右腕が育成から支配下登録、