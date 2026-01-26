国際原子力機関（IAEA）の専門家チームは26日、日本の原子力規制委員会の活動に関する点検を始めた。原子力安全や放射線防護の取り組みが、国際基準に適合しているかどうかを確認するため、規制委員らへの聞き取りなどを実施する。2月6日まで。点検は「総合規制評価サービス（IRRS）」と呼ばれ、原発や研究施設に対する検査も視察する。2012年の規制委発足後2回目の実施で、チームは最終日に暫定評価を示し、3カ月ほどかけて最