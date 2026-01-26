記事のポイント飲料ブランドは禁酒を押しつけず、節度やバランスを重視したマーケティングへ転換している。ドライ・ジャニュアリーの離脱増を背景に、完璧を求めない継続型の訴求が強まっている。競争激化を受け、ノンアル飲料各社は通年需要を見据えマーケ投資を拡大している。 2026年の1月、ノンアルコール飲料メーカーを含む各ブランドは、アルコールを悪者扱いすることを避けている。新年に向けて個人的な健康目標を追求するに