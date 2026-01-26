◆ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋のいちごアフタヌーンティー。生いちご食べ比べやパフェも！ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋のバー・ラウンジ「THE BAR」に、いちごを多彩に味わえる「アフタヌーンティー Le printemps en fleurs」が登場。期間は、2026年2月15日（日）から4月28日（火）まで。パフェをはじめ、さまざまないちごスイーツとセイボリー、加えて3種のいちご食べ比べもできる贅沢