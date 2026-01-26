RB大宮アルディージャは26日、U−23日本代表DF市原吏音が海外クラブへの移籍に向けてチームを離脱することを発表した。発表によると、市原は海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱することになったという。なお、今後については正式に決定次第、選手本人のコメントと共に、改めて発表されることになる。2005年7月7日生まれで現在20歳の市原は、大宮のU−15、同U−18を経て、2024年にトップチーム