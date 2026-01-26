【インツェル（独）＝森井智史】スピードスケートのワールドカップ（Ｗ杯）最終戦は２５日、ドイツのインツェルで最終日が行われ、男子マススタートで佐々木翔夢（明大）が７位に入った。今大会２回目の男子５００メートルは倉坪克拓（長野県競技力向上対策本部）が１２位、森重航（オカモトグループ）は途中棄権。ダミアン・ジュレク（ポーランド）が優勝した。同じく２回目の女子５００メートルは山田梨央（直富商事）が１１位