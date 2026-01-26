店頭に並べられた金貨＝ドイツ（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク商品取引所の金先物相場は時間外取引で上昇し、一時1オンス＝5000ドルの大台を初めて突破した。デンマーク自治領グリーンランド領有を巡る米欧対立やトランプ米大統領によるカナダへの関税警告など地政学的リスクが高まり、安全資産とされる金を買う動きが加速した。トランプ氏は24日、カナダが中国と貿易協定を結べば全輸入品に100％の