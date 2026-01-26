東京電力ホールディングス本社＝2025年11月、東京都千代田区東京電力ホールディングスは26日、新たな経営再建計画「第5次総合特別事業計画」が政府の認定を受けたと発表した。人工知能（AI）で需要拡大が予想されるデータセンターや脱炭素分野を念頭に、外部企業と協業拡大を目指す。福島第1原発の廃炉費用の負担が経営を圧迫する中、成長投資を進める考えだ。2025〜34年度の累計で約3兆1千億円のコスト削減も見込んだ。計画は