ストックしておきたいものの追加購入。どのようなタイミングがベストなのかと考えることはないでしょうか。ストックを切らすものほど、いいタイミングがわかれば助かりそうですね。『みんなはお米ってどのタイミングで買う？』日本の食卓に欠かせない「お米」。切らすと大変な食材です。とはいえ、値段もそれなりにしますし、保管スペースもかさばりそう。ベストのタイミングがわかれば、今後は決め打ちで購入するようにしてもいい