1月26日午前9時19分頃、静岡県で最大震度1を観測する地震がありました。 【写真を見る】震源は静岡県中部 牧之原市で震度1 津波の心配なし（1月26日午前9時19分頃） 気象庁によりますと、震源地は静岡県中部で、震源の深さは約30km、地震の規模を示すマグニチュードは3.1と推定されます。 この地震による津波の心配はありません。 最大震度1を観測したのは、静岡県の牧之原市です。 【各地の震度詳細】 ■震度1 □静