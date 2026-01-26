米男子ゴルフのアメリカン・エキスプレスは25日、カリフォルニア州ラキンタのPGAウエスト・スタジアムコース（パー72）で最終ラウンドが行われ、24位で出た久常涼は71で回り、通算15アンダー、273の44位だった。世界ランキング1位の29歳、スコッティ・シェフラー（米国）が66をマークし、通算27アンダーで今季ツアー初勝利、通算20勝目を挙げた。賞金165万6千ドル（約2億5668万円）を獲得した。20代での20勝到達は2000年に24歳