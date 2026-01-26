ABCテレビ（朝日放送）東留伽アナウンサー（28）が26日、自身のインスタグラムを更新。1月末で退社することを発表した。東アナは「自分の人生では想像もしていなかったほど色鮮やかで様々な経験をさせていただきました」などとつづった。東アナは北海道出身で20年入社。同年10月からテレビ朝日系で全国放送されている「朝だ！生です旅サラダ」（土曜午前8時）を担当した。23年8月に同番組を卒業後、休業してフランスに9カ月留学し