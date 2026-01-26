ＭＬＢ公式サイトは米データサイト「ファングラフス」の成績予測システム「Ｓｔｅａｍｅｒ」の予想を基に「２０２６年のＭＬＢで歴史的な活躍をすると予想される１１選手」を紹介し、ドジャースの大谷翔平投手（３１）も選ばれた。「（６月に投手復帰した）昨年も驚異的な活躍を見せ、５５本塁打、６２奪三振という新記録を打ち立て、新たな５０―５０クラブを樹立した。２０２６年はフルシーズンで投打二刀流の活躍を見せてくれ