ＡＢＣの東留伽アナウンサーが２６日、退社することを発表した。自身のインスタグラムを【ご報告】と題して更新し「私事ではございますが、このたび１月末をもって朝日放送テレビ株式会社を退社することとなりました」と報告した。「２０２０年の入社以来、自分の人生では想像もしていなかったほど色鮮やかで様々な経験をさせていただきました。ＡＢＣテレビを通して出会ってくださった皆さま、応援してくださった視聴者の皆