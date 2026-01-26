衆院解散後、初の日曜となった２５日、立憲民主党と公明党が結成した新党「中道改革連合」の安住淳・共同幹事長が大分入りし、ＪＲ大分駅前（大分市）や衆院選（２７日公示、２月８日投開票）の公認候補予定者がいる大分２、３区で演説し、「（中道改革の）旗の下で衆院選を堂々と戦っていく」などと気勢を上げた。同党からは、２区に前議員・吉川元氏（５９）、３区に新人・小林華弥子氏（５８）が立候補を予定している。安住