º£¤µ¤é¿Í¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡È²»³Ú¤Î´ðËÜ¡É¤«¤é¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤äÀìÌç¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤ÊÃÎ¼±¡É¤Þ¤Ç¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¡ØEIGHT-JAM¡Ù¡£1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¿·Ç¯¹±Îã´ë²è¡Ö¥×¥í¤¬Áª¤Ö2025Ç¯¥Þ¥¤¥Ù¥¹¥È10¡×¤Î¥À¥ó¥¹ÊÔ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢King & Prince¤äDa-iCE¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¿¶ÉÕ¤ò¹Ô¤¦s**t kingz¡¢ºòÇ¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¿¶ÉÕ¤òÌ³¤á¤¿yurinasia¡¢¤½¤·¤Æ¥À¥ó¥µ¡¼¤ÎTAKAHIRO¤¬ÅÐ¾ì¡£ºòÇ¯¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿