人気キャラクターのスポンジ・ボブが活躍する映画『劇場版スポンジ・ボブ 呪われた海賊と大冒険だワワワワワ！』の公開日が4月1日に決定。あわせて浦嶋りんこ、大塚芳忠、森久保祥太郎の出演が決定した。 参考：スポンジ・ボブが呪われた海賊船で大冒険へ『劇場版スポンジ・ボブ』2026年春公開決定 1999年にアメリカのアニメーター、ステファン・ヒーレンバーグによって生み出されたキャラ