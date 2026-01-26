2025年は１年でのJ１復帰を目ざしながら、12位という不本意な成績に終わった北海道コンサドーレ札幌。岩政大樹監督（現・東京学芸大監督）体制でスタートし、８月には柴田慎吾監督（現コーチ）が後を引き継いだが、最後まで昇格争いに参戦することはできなかった。迎えた2026年。クラブは過去に愛媛FCやサガン鳥栖などで手腕を発揮した川井健太監督を招聘。今はチーム再建の真っ最中だ。「昨年の主力だった２人（高嶺朋樹と近