ABCテレビの東留伽アナウンサー（28）が26日、自身のインスタグラムで1月末で退社を報告した。【写真多数】かつては…留学中の刺激的エピソードを笑顔で披露していた東留伽アナ東アナは「私事ではございますが、このたび1月末をもって朝日放送テレビ株式会社を退社することとなりました」と報告。「2020年の入社以来、自分の人生では想像もしていなかったほど色鮮やかで様々な経験をさせていただきました」と感謝を伝えた。