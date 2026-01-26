北海道の新千歳空港では記録的な大雪で鉄道やバスが運休し、およそ7000人が空港で一夜を明かしました。札幌ではきのう午後7時までの24時間で54センチの雪が降り、1月の観測記録を更新しました。新千歳空港では札幌方面に向かう鉄道やバスが運休となり、乗客らおよそ7000人が空港で一夜を明かしました。札幌市民「あと帰るだけなのに帰れなくて。寝てない」JR北海道は、札幌圏の列車の運転再開は午後1時以降になるとしていて、影響