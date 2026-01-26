ABC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê28¡Ë¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£1·îËö¤ÇÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¼èºà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¤ÏÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¿ÍÊ¸¼Ò²ñ·Ï¸¦µæ²Ê¤ËÆþ³Ø¡£¶É¥¢¥Ê¤ÈÅìÂçÀ¸¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó1·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÄ«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¡Ö2020Ç¯