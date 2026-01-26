子どもの将来を心配するあまり、ついつい力が入ってしまうのが親心ですよね。習い事や塾など、選択肢が多い今の時代だからこそ、「正解」を求めて親が迷走してしまうことも少なくありません。今回は、筆者の知人の体験談をご紹介します。 教育こそ正義だと信じていた 息子が中学生になったころから、私の頭は偏差値と将来の年収のことでいっぱいでした。塾や家庭教師に月10万円以上を投じ、それを息子の未来への投資だと信じて