¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë»°ÅÄÍªµ®¡Ê27¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£»°ÅÄ¤Ï¡ÖÄ«¤«¤éÀ°¤Ã¤Æ¤­¤¿¤è¡Á¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÄ¤¤¥Ó¥­¥Ë»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Î¾¼ê¤ò¾å¤ËÂç¤­¤¯¿­¤Ð¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ê¡¢Èþ¥ï¥­¤òÏª½Ð¡£Ë­Ëþ¤Ê¥Ð¥¹¥È¤â¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤ß½Ð²á¤®¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¥ï¡¼¥ª!!ºÇ¹â¡×¡Ö¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»°ÅÄ¤Ï´ôÉì¡¦Í¬ÈåÀîÄ®½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç¥¨