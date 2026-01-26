タレント山田まりや（45）が25日までに、インスタグラムを更新。メディカルコーディネーターの資格を取得したことを報告した。山田は「メディカルコーディネーターの資格を取得しました」とつづり、認定証を手にした近影を投稿した。続けて「現代医療の仕組みを正しく理解した上で、患者さまやご家族が『納得の医療』を選べるよう、生活・食・心理・情報の面から支援できる中立的な案内人としてこれからもさらに学びを深めて参りま